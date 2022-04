Nicht nur in der Baubranche fehlen Fachkräfte, auch bei Handwerksberufen sieht es düster aus, weil immer weniger junge Menschen eine handwerkliche Ausbildung machen wollen. In der hessenschau-Wochenserie blickt hr-Reporterin Christiane Rau in verschiedene Berufe – und packt auch selbst mit an. Heute ist sie als Monteurin in Beselich im Einsatz.