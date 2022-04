Eine Ausbildung als Handwerkerin oder Handwerker wollen viele junge Menschen in Hessen nicht mehr. Doch das führt zum Fachkräftemangel. hr-Reporterin Christiane Rau schaut deshalb in der hessenschau-Wochenserie jeden Tag in einen anderen Handwerksberuf hinein. Heute ist sie bei einem Hörgeräteakustiker in Gießen.