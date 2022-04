Eine Ausbildung im Handwerk nicht mehr so beliebt bei jungen Menschen, deshalb fehlen dort Fachkräfte. In einer hessenschau-Wochenserie beleuchten wir das Problem. hr-Reporterin Christiane Rau schaut sich jeden Tag einen anderen Handwerksbetrieb an. Heute ist sie in einer Fleischerei in Ringgau unterwegs.