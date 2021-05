Hausarztpraxen arbeiten am Limit

Durch die Hausärzte hat das Impftempo Fahrt aufgenommen. Etwa 30 Prozent aller geimpften Hessen wurden in den Praxen geimpft. Viele Praxen arbeiten am Limit. Wir haben uns die Situation bei Hausärzten in Petersberg und Runkel angeschaut.