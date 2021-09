Bisher war die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ausschlaggebend für die Corona-Beschränkungen. Das ändert sich ab Donnerstag: Künftig soll die Inzidenz keine Rolle mehr spielen. Stattdessen rückt die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Kliniken in den Mittelpunkt.