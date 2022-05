Frankfurter grüne Soße, Anerkennung von Pflegeberufen, Meisterbrief - was Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in zwölf Jahren Amtszeit mit seinen Landesregierungen auf europäischer Ebene erreicht hat, bilanziert die hessenschau. Außerdem spricht die Leiterin des Wiesbadener Landtagsstudios, Ute Wellstein, mit Volker Bouffier in der hessischen Vertretung in Brüssel.