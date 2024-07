Hessens größtes Theaterfestival nach Mauereinsturz nicht in Gefahr

Die Wasserburg in Bad Vilbel wurde durch ein Unwetter beschädigt und soll schon in der kommenden Woche saniert werden. Am historischen Festspielort läuft der Spielbetrieb planmäßig weiter, wie der Veranstalter dem hr versicherte.