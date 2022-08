hessenschau-Sommertour in Limburg

Die hessenschau-Sommertour ist am Mittwoch in Limburg zu Gast. Einer Stadt, in der schon öfter Fahrverbote wegen zu hoher Stickstoffdioxid-Werte verhängt worden sind. hr-Moderatorin Hülya Deyneli stellt die flexible On-Demand Buslinie "Lahnstars" vor, die bei der Verkehrswende helfen soll.