Ferienstart am Frankfurter Flughafen / Weniger Corona-Einschränkungen: Wie gut lief das Schuljahr? / Serie: Die Abschlussklasse – Teil 5 / Aktionstag gegen Hasskriminalität: Strafbare Kommentare im Netz / XXL-Kugelbahn in Grünberg / Sommerwerft startet am Frankfurter Mainufer