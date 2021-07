Razzia bei mutmaßlichem Terror-Mitwisser in Kassel / Landtag debattiert über Hanau-Untersuchungsausschuss / Anschlag in Hanau: Polizei äußert sich zu Vorwürfen / Wählen ab 16? Zwei Jugendliche ziehen vor Gericht / Unklare Lage bei Luftfiltern an Schulen