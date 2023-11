Trauerfeier für palästinensischen Student in Kassel / Kampf gegen Antisemitismus – Verbot von Samidoun und Hamas / Hessen schnieft – so hoch ist der Krankenstand / Maximilian rettet Hühner – Jugendtierschutzpreis verliehen / Pilotprojekt gestartet – Alltagshelferinnen in Kasseler Kita