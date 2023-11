Schneechaos in Hessen – Feuerwehren im Dauereinsatz / Reifenwechsel – jetzt aber schnell! / Tafel in Kassel – Hilfe für die, die helfen / Studie – in Hessen fehlen nun schon 41.000 Kita-Plätze / Edgar der Erpel – nächster Fangversuch gestartet