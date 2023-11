Mordprozess – lebenslange Haft nach Raserunfall / Gegen den Hass – Juden und Muslime demonstrieren gemeinsam / Weiter Schneebruchgefahr in den Wäldern / Hessentag in Pfungstadt – Defizit fällt größer aus als erwartet / Schulfach "Fit for Life" in Bad Camberger Schule