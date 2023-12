Sturm in Hessen – Unwetterschäden und Bahnausfälle / Nach Übernahme – Standort von Wintershall Dea vor dem Aus / Staatskanzlei-Chef Wintermeyer kündigt Abschied an / Gefährdete Kirchendächer – weitere Kirchen in Hessen geschlossen / Weihnachtsmärkte in Hessen ziehen positive Bilanz / hr3-Weihnachtssingen in Darmstadt