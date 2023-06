Tornado-Verdacht – Unwetter verursacht Schäden in Rüsselsheim / Brückenschäden – Gießener Südkreuz gesperrt / Fahrradmesse in Frankfurt – E-Bikes im Aufwind / 75 Jahre Luftbrücke – Jubiläumsfeier am Frankfurter Flughafen / Ausstellung in Frankfurt – Geschichte von Plastik in der Kunst / Sommersonnenwende – der längste Tag des Jahres.