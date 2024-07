Compact-Verbot: Durchsuchungen in Gießen und im Kreis Waldeck-Frankenberg / Hessen startet Portal gegen Bürokratiewahn / Sperrung wichtiger ICE-Strecken in Hessen / Anakonda mit Wasserschwein kehrt aus "Wellnessurlaub" zurück / Lichtkunst auf den Weinbergterrassen in Kassel