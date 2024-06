Große Unwetter-Schäden in Kirtorf / Fans fiebern deutschen EM-Spiel entgegen / Kritik an EM-Gewinnspiel der Landesregierung / Hausbesuch vom privatärztlichen Notdienst für 1.000 Euro / Tagesmutter klagt gegen Stadt Frankfurt / Frau-Holle-Land erblüht in Mohnblütenpracht