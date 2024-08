Tödliche Schüsse am Frankfurter Hauptbahnhof / Schweinepest in Südhessen – immer mehr tote Wildschweine / Tödlicher Angriff in Mannheim: Debatte über Abschiebungen / Veranstaltungstipp: Europa Open Air am Main / Bad Hersfeld: Vorbereitungen für Festspiele 2026 laufen