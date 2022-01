Hessentag in Haiger vor Absage

Auch 2022 könnte ein Jahr ohne Hessentag werden – das dritte in Folge: Das zeichnet sich am Abend in Haiger (Lahn-Dill) ab. Dort hat sich der Hessentagsausschuss der Stadt für eine Absage ausgesprochen. Die finale Entscheidung fällt nächste Woche Mittwoch das Stadtparlament.