Brütende Hitze, wenig Schatten, dazu Großstadtlärm und Smog: Die Sommer in unseren Städten werden immer heißer. In den meisten Städten ist die Durchschnittstemperatur in den vergangenen Jahren um 1,5 Grad auf 23 Grad gestiegen. Was erstmal wenig klingt, bereitet Forschenden große Sorgen. Und auch die Bewohnerinnen und Bewohner ächzen unter der Hitze.