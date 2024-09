Hessischer Unternehmerinnentag in Frankfurt

Malermeisterin, Gründerin oder DFB-Funktionärin – das sind Titel und Berufsbezeichnungen, die man nicht so häufig hört. Damit sich das ändert und sich Frauen besser vernetzen können, hat am Freitag der hessische Unternehmerinnentag in Frankfurt stattgefunden.