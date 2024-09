Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft gewinnt die Erforschung der Lebensqualität im Alter zunehmend an Bedeutung. Dank modernster Hightech-Ansätze soll das Leben auch dann so angenehm wie möglich bleiben. Dieses Thema steht im Mittelpunkt eines Kongresses, der seit Montag in Frankfurt stattfindet.