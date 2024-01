Fast zwei Jahre ist es her, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Seitdem fehlt es dort vielen Menschen am Nötigsten. Zum Glück gibt es immer noch engagierte Helferinnen und Helfer in Hessen. Am Freitag brach ein Hilfstransport aus Fulda zu einem Waisenhaus in Lwiw im Westen der Ukraine auf.