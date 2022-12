Nachdem letzte Woche in Frankfurt ein Obdachloser erfroren ist, wollen der Musiker Cem Aslantas und seine Helfer dringend was tun. Deshalb haben sie Decken, Schlafsäcke, Lebensmittel und warme warme Kleidung an Bedürftige verteilt. Das Ziel der Helfer: es sollen nicht noch mehr Obdachlose sterben.