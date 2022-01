Hilfspfleger-Pool in Neukirchen

Die neue Virusvariante Omikron könnte die kritische Infrastruktur gefährden, zum Beispiel das Personal in Alten- und Pflegeheimen. Um den drohenden Ausfall vieler Mitarbeitenden vorzubeugen, will man in Neukirchen die Einwohnerinnen und Einwohner der umliegenden Orte um Mithilfe bitten.