Ein süßes Gebäck, das es an Christi Himmelfahrt nur in einer Bäckerei in Bad Emstal (Kassel) zu kaufen gibt: die "Himmelfahrtswecken". Die Mönche des ehemaligen Klosters Hasungen sollen das Hefegebäck für den Kasseler Adel erfunden haben. Ein Emstaler Bäckermeister lässt die Tradition wieder aufleben.