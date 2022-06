Seit Freitag wird in Wiesbaden geritten, am Pfingstmontag steht das große Finale an: Über 160 Reiterinnen und Reiter aus 25 Nationen kamen in die hessische Landeshauptstadt zum Turnierreiten. Dressurprüfungen für Nachwuchspferde, Barrierespringen, Geländeprüfung; das alles steht an. Im Schlosspark wurden über 5000 Quadratmeter Gummimatten verlegt, um den Rasen in der Zeit des Turniers zu schützen.