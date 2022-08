Hunde streicheln im Jugendarrest in Gelnhausen

In der Jugendarrestanstalt Gelnhausen gibt es für die Inhaftierten eine besondere Form der Strafe: Hunde streicheln. Das ist kein Scherz, sondern eine Resozialisierungsmaßnahme. Was das Ganze bringt, wollte sich am Mittwoch der hessische Justizminister Poseck ansehen.