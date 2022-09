Hunderte Sportler mit Down-Syndrom treffen sich in Gießen

In Gießen haben sich am Samstag hunderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Down-Syndrom getroffen. Beim Deutschen Down-Sportlerfestival konnten sie verschiedene Sportarten von Fußball bis Yoga ausprobieren. Im Mittelpunkt stand der Spaß an der gemeinsamen Bewegung.