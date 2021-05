In Offenbach infizieren sich weiter besonders viele Menschen mit dem Corona-Virus - vor allem im privaten Bereich. Eine Impfung für möglichst viele würde helfen. So könnte Köln-Chorweiler auch für Offenbach ein Vorbild sein. Dort wird geimpft, wo die Inzidenz am höchsten ist - in den Hotspots.