Impfgipfel: Entscheidung über Impfen in Arztpraxen

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die restlichen Ministerpräsidenten der Länder wollen sich an diesem Freitag zu einem Impfgipfel per Telefonkonferenz zusammenschalten. Beraten werden soll auch über den Zeitplan für einen breiten Impfstart in Arztpraxen.