Fast jeder Vierte in Hessen ist noch nicht gegen das Coronavirus geimpft, unter den Beschäftigten im Gesundheitswesen ist es nur jeder Zehnte. Seit der Impfpflicht in Pflegeberufen dürfen Ungeimpfte nicht mehr in Kliniken oder Heimen arbeiten. Zwei Pflegemitarbeiter kämpfen in Gießen jetzt vor Gericht, um ihren Job als Altenpfleger.