Impfungen in Pilotunternehmen

Das Impfen in Hessen nimmt immer mehr Fahrt auf. Und das Tempo könnte nochmal anziehen, denn bei einigen Pilotunternehmen im Main-Kinzig-Kreis, wie Heraeus oder Engelbert-Strauss, wird jetzt die Belegschaft geimpft – am Freitag kam in Frankfurt die Fraport AG dazu.