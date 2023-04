Am Freitagabend fand in Heppenheim (Bergstraße) die Premiere für den größtenteils in Hessen gedrehten Film "Vier Tage bis zur Ewigkeit" statt. Die beiden Regisseure, einer davon aus Wiesbaden, erzählen in ihrem Kinodebüt die Geschichte von einer 17-Jährigen. Sie wacht schwer verletzt in einer düsteren Burhruine auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Nur ihr Tagebuch kann ihr helfen, ihre verschwommene Vergangenheit zu entschlüsseln