Die Verbraucherpreise sind innerhalb eines Jahres so stark gestiegen, wie zuletzt vor über 30 Jahren. So liegt die Inflationsrate in Hessen im November bei 5,3 Prozent. Dabei trifft die hohe Inflation vor allem Menschen mit kleinen Einkommen, die einen größeren Anteil ihres Geldes für Essen, Wohnen und Heizen ausgeben müssen.