Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel ist wunderschön. Doch der Schein trügt: Im Unesco-Weltkulturerbe spielen sich schreckliche Verbrechen ab – zum Glück nur virtuell. Eine neue App will Krimifans vor die Tür locken, um Orte in Nordhessen mal von einer ganz anderen Seite zu sehen.