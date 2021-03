Inzidenz - große Unterschiede in Hessen

Die Corona-Inzidenz in Hessen ist regional sehr unterschiedlich. Im Landkreis Kassel liegt sie bei 34. Im Lahn-Dill-Kreis bei 115. Wie kommt das und wie sehen das die Menschen in den Regionen? Unsere hr-Reporterinnen haben sich in den Regionen umgehört.