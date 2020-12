Die hessenschau blickt auf das Jahr 2020 zurück - und damit auch auf den rassistischen Anschlag in Hanau im Februar. Nur wenige Tage später passiert wieder Unfassbares: In Volkmarsen fährt ein Autofahrer mit Vollgas in eine Fastnachtsgruppe. Im Juni beginnt dann in Frankfurt der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke.