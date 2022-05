Japan in Frankfurt: Filmfestival "Nippon Connection"

Noch bis Sonntag findet in Frankfurt zum 22. Mal das japanische Filmfestival "Nippon Connection" statt – und das endlich wieder in Präsenz. Neben Kinofilmen gibt es auch Vorträge, Konzerte und Workshops zum Thema Fantasy und Anime. Ein Gefühl von Japan in Frankfurt.