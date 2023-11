Jüdische Grabsteine in Fuldaer Schrebergarten entdeckt

In der Reichspogromnacht 1938 wurde der damalige jüdische Friedhof in der Innenstadt von Fulda verwüstet, viele Grabsteine entwendet. In einem Schrebergarten im Stadtgebiet und anderen Plätzen wurden nun einige dieser Steine als Baumaterial zweckentfremdet gefunden.