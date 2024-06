Ein Selfie mit Superstar Cristiano Ronaldo, dafür nahm der 10-Jährige Berat aus Espenau bei Kassel seinen ganzen Mut zusammen. In der 68. Minute der EM-Partie Portugal gegen die Türkei stürmte er mit seinem Handy in der Hand auf den Rasen in Richtung des Weltstars CR7 – und wurde belohnt.