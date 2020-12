Gegen Hass und Hetze im Netz will die Frankfurter Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität jetzt durchgreifen: Die Behörde hat Strafbefehl gegen 13 Facebook-Nutzer beantragt, die ein Hassposting mit einem "Like" belohnten. In Zukunft soll es auch eine Melde-App geben.