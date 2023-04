Kassel Airport – ein Tag am Regionalflughafen

Zehn Jahre ist es her, dass der Flughafen in Calden eröffnet wurde – und seitdem ist er ein Verlustgeschäft. Zum Jubiläum beleuchten wir in einer Wochenserie den Airport genauer – heute schauen wir hinter die Kulissen des Flughafenbetriebs.