Kasseler Dokfest startet in hybrider Form

In Kassel findet diese Woche wieder das Dokumentarfilmfest statt. Bis Sonntag werden 220 Filme in den Programmkinos gezeigt. Viele davon können auch online von zuhause aus angeschaut werden – so auch der Kurzfilm "Der Lokführer" zweier Kasseler Filmemacher.