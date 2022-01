Seit das Gutachten zu den Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum München und Freising veröffentlich wurde, bebt es in der katholischen Kirche. Rund 500 Geschädigte – und Papst Benedikt gerät ebenfalls in den Fokus der Kritik. Was macht das mit den Gläubigen und Kirchenvertretern in Hessen?