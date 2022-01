Kein einheitliches Vorgehen bei Corona-Tests in Kitas

Bisher wird es Trägern und Kommunen überlassen, ob in den Kitas kostenlose Corona-Tests durchgeführt werden. Das sorgt bei einigen Eltern für Unsicherheit. Das Land Hessen beteiligt sich zwar an den Kosten für Corona-Tests in Kitas, aber nur zur Hälfte.