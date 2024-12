Keine GPS-Tracker oder Smartwatches – Tracking Verbot in Hanauer Kitas

Viele Eltern statten ihre Kinder offenbar mit Trackern, Smartwatches und Handys aus, damit sie immer wissen, wo ihre Kinder gerade sind. Deshalb wurden die Tracker jetzt in den Kitas verboten – auch in der Familientagesstätte in Hanau Klein-Auheim.