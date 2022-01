Kinder-Impfzentrum in Haiger startet

Weil die Omikron-Variante sich schnell verbreitet, macht Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) weiter Werbung für die Corona-Schutzimpfung. Schon die erste Spritze senke das Risiko zu sterben. Es wird also fleißig weiter geimpft, ab Montag auch in einem Kinder-Impfzentrum in Haiger.