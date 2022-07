Kinder-Lebens-Lauf in Wiesbaden

Ein Fackellauf durch 120 Städte in Deutschland macht am Donnerstag Station in Wiesbaden. Der Kinder-Lebens-Lauf soll auf die Arbeit von Kinderhospizen aufmerksam machen. Die hessenschau hat einen jungen Fackelläufer auf einem Stück begleitet.