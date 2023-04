Dank des Gute-Kita-Gesetzes, das vor dreieinhalb Jahren verabschiedet wurde, hat Hessen vom Bund 412 Millionen Euro bekommen. Dieses Geld wollte man vor allem in Personal stecken, damit der Mindeststandard erfüllt ist und die Betreuung verbessert werden kann. Doch die Umsetzung ist nicht ganz so einfach, es fehlt noch immer an und so arbeiten viele Kitas immer noch am Limit.